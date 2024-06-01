На Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
Київ • УНН
На об'єкті критичної інфраструктури у Вінницькій області сталася пожежа через уламки збитого ворожого безпілотника, постраждалих немає.
На Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає УНН.
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На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
За його словами, постраждалих не має. На місці займання працюють профільні служби.