В Винницкой области двое братьев на акваскутерах пытались незаконно пересечь границу

Пограничники в Винницкой области пресекли попытку незаконного пересечения госграницы через Днестр. Двое братьев решили добраться до соседней страны на акваскутерах. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, нарушителями оказались двое родных братьев из Харькова в возрасте 32 и 34 лет. Чтобы избежать встречи с правоохранителями, до приграничья они добирались в обход блокпостов. Далее планировали переплыть Днестр и попасть в соседнюю страну.

К реализации своего замысла подошли основательно: личные вещи упаковали в герметичные мешки, а для быстрого преодоления реки прихватили акваскутеры — говорится в сообщении.

Сообщается, что реализовать замысел мужчинам не удалось. Пограничники оперативно обнаружили и задержали их непосредственно во время "заплыва". Нарушители привлечены к административной ответственности.

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