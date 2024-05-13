В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника

В Виннице изъяли из воды тело человека без признаков жизни. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Виннице 12 мая спасателям поступило сообщение от дежурного полиции о трагическом событии в городе. В реке Южный Буг был обнаружен человек без признаков жизни.

Экипажи спасателей оперативно выехали на место вызова и изъяли погибшего мужчину из водоема. Тело передано правоохранительным органам для дальнейших следственных действий по установлению причины и обстоятельств трагедии.

Спасатели обращаются к жителям области с просьбой быть особенно осторожными во время отдыха у водоемов.

Из Тисы достали тела трех утопленников