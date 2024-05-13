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У Вінниці вилучили з річки Південний Буг потопельника

У Вінниці вилучили з річки Південний Буг потопельника

Київ • УНН

 • 22218 перегляди

12 травня рятувальники у Вінниці витягли тіло чоловіка без ознак життя з річки Південний Буг.

У Вінниці вилучили з води тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

У Вінниці 12 травня рятувальникам надійшло повідомлення від чергового поліції про трагічну подію у місті. У річці Південний Буг було виявлено людину без ознак життя.

Екіпажі рятувальників оперативно виїхали на місце виклику та вилучили загиблого чоловіка з водойми. Тіло передано правоохоронним органам для подальших слідчих дій з встановлення причини й обставин трагедії.

Рятувальники звертаються до мешканців області з проханням бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм.

З Тиси дістали тіла трьох потопельників07.05.24, 10:55 • 29114 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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