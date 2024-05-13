У Вінниці вилучили з річки Південний Буг потопельника
Київ • УНН
12 травня рятувальники у Вінниці витягли тіло чоловіка без ознак життя з річки Південний Буг.
У Вінниці вилучили з води тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Вінниці 12 травня рятувальникам надійшло повідомлення від чергового поліції про трагічну подію у місті. У річці Південний Буг було виявлено людину без ознак життя.
Екіпажі рятувальників оперативно виїхали на місце виклику та вилучили загиблого чоловіка з водойми. Тіло передано правоохоронним органам для подальших слідчих дій з встановлення причини й обставин трагедії.
Рятувальники звертаються до мешканців області з проханням бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм.
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