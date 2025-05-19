В Виннице и Франковске группе "Курган & Агрегат" запретили проводить благотворительные концерты из-за матов

Амиль Насиров из группы "Курган & Агрегат" заявил, что в Виннице и Ивано-Франковске им запретили проводить их благотворительные концерты, где собирают средства на ВСУ из-за нецензурных слов в песнях, передает УНН.

Детали

Амиль в Instagram сообщил, что у группы были запланированы благотворительные концерты в PIROGOV SKY в Виннице и Дворце Потоцких в Ивано-Франковске, однако их отменили из-за наличия в песнях нецензурных слов.

Итак, вы знаете, что у нас сейчас идет благотворительный тур, мы собираем деньги, как всегда для ВСУ. У нас был запланирован концерт в Виннице в PIROGOV SKY и во Дворце Потоцких в Ивано-Франковске. Было согласовано с локациями и потом локации резко выходят на нас и говорят, что запрещают проводить концерт, потому что мы материмся и так нельзя. В Виннице вообще очень интересная история, потому что там кто-то пошел и настучал, что в прошлом году на концерте, мы за донат на ВСУ разыгрывали песню в которой есть маты и нам просто запретили проводить концерт - рассказал Амиль.

Амиль напомнил, что в прошлом году на концерте в Виннице было собрано более полумиллиона гривен, а во Франковске 700 тыс. грн за полтора часа.

То есть локация Дворец Потоцких и PIROGOV SKY зная, что это благотворительный концерт, что там будут собираться деньги на армию просто забивают х*й - заявил артист.

Группа возмутилась, что локации сразу не отказали, а сначала согласовали их выступления, была запущена продажа билетов и теперь отменили из-за матов в песнях. Дворец Потоцких отреагировал уже на заявление артиста. Там заявили, что дворцовая территория является принимающей стороной, а не организатором концерта.

КП ПИК "Дворец" не ведет никакой коммуникации с артистами, поэтому априори мы не могли озвучить им это требование. Подчеркиваем, что концертную площадку мы сдаем в аренду концертной компании, которая непосредственно организует выступления - заявили в КП ПИК.

Амиль поблагодарил Дворец Потоцких за объяснение и отметил, что ищут, кто инициировал отмену концерта в Ивано-Франковске. Также группа ищет новую локацию для переноса концерта. PIROGOV SKY в Виннице пока не отреагировали.

Дополнение

В прошлом году полиция Одесской области составила административный протокол на певицу Кристину Соловий за употребление нецензурной лексики, которая во время выступления на фестивале "виделкаfest" в Черноморске назвала прежнее название города "полной х**ней".

Ильичевский суд оправдал певицу Кристину Соловий, обвиненную в мелком хулиганстве за брань со сцены фестиваля "Виделкаfest" в Черноморске в конце июля, когда певица во время выступления назвала прежнее название города "полной х**ней".