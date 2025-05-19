У Вінниці та Франківську гурту "Курган & Агрегат" заборонили проводити благодійні концерти через матюки

Аміль Насіров з гурту "Курган & Агрегат" заявив, що у Вінниці та Івано-Франківську їм заборонили проводити їх благодійні концерти, де збирають кошти на ЗСУ через нецензурні слова в піснях, передає УНН.

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Аміль в Instagram повідомив, що в гурту були заплановані благодійні концерти у PIROGOV SKY у Вінниці та Палаці Потоцьких у Івано-Франківську, проте їх скасували через наявність в піснях нецензурних слів.

Отже, ви знаєте, що у нас зараз йде благодійний тур, ми збираємо гроші, як завжди для ЗСУ. У нас був запланований концерт у Вінниці в PIROGOV SKY і в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську. Було узгоджено з локаціями й потім локації різко виходять на нас й кажуть, що забороняють проводити концерт, тому що, ми матюкаємося й так не можна. У Вінниці взагалі дуже цікава історія, тому що там хтось пішов й настукачив, що торік на концерті, ми за донат на ЗСУ розігрували пісню в якій є матюки й нам просто заборонили проводити концерт - розповів Аміль.

Аміль нагадав, що минулого року на концерті у Вінниці було зібрано більше ніж півмільйона гривень, а у Франківську 700 тис. грн за півтори години.

Тобто локація Палац Потоцьких і PIROGOV SKY знаючи, що це благодійний концерт, що там будуть збиратися гроші на армію просто забивають х*й - заявив артист.

Гурт обурило, що локації відразу не відмовили, а спочатку погодили їх виступи, був запущений продаж квитків й тепер скасували через матюки в піснях. Палац Потоцьких відреагував вже на заяву артиста. Там заявили, що палацова територія є приймаючою стороною, а не організатором концерту.

КП ПІК "Палац" не веде жодної комунікації з артистами, тож апріорі ми не могли озвучити їм цю вимогу. Наголошуємо, що концертний майданчик ми здаємо в оренду концертній компанії, яка безпосередньо організовує виступи - заявили в КП ПІК.

Аміль подякував Палацу Потоцьких за пояснення та зазначив, що шукають, хто ініціював скасування концерту в Івано-Франківську. Також гурт шукає нову локацію для перенесення концерту. PIROGOV SKY у Вінниці поки що не відреагували.

Доповнення

Торік поліція Одещини склала адміністративний протокол на співачку Христину Соловій за вживання нецензурної лексики, яка під час виступу на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську назвала колишню назву міста "повною х**нею".

Іллічівський суд виправдав співачку Христину Соловій, звинувачену в дрібному хуліганстві за лайку зі сцени фестивалю "Виделкаfest" у Чорноморську наприкінці липня, коли співачка під час виступу назвала колишню назву міста "повною х**нею".