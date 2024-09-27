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Суд виправдав співачку Христину Соловій за лайку на сцені через стару назву Чорноморська

Суд виправдав співачку Христину Соловій за лайку на сцені через стару назву Чорноморська

Київ • УНН

 • 13086 перегляди

Іллічівський суд виправдав співачку Христину Соловій, звинувачену в хуліганстві за лайку на фестивалі. Соловій назвала колишню назву міста Чорноморськ "повною х**нею", суд не знайшов складу правопорушення.

Іллічівський суд виправдав співачку Христину Соловій, звинувачену в дрібному хуліганстві за лайку зі сцени фестивалю "Виделкаfest" у Чорноморську наприкінці липня, коли співачка під час виступу назвала колишню назву міста "повною х**нею". Про це Соловій повідомила на своїй сторінці в соцмережі Іnstagram, передає УНН.

Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч - х**ня

 - написала Соловій.

Як зазначила Соловій у своїй промові під час засідання суду, 26 липня на фестивалі у Чорноморську вона виконала українську народну пісня "Чорноморець" про любов дівчини до козака, яку присвятила мешканцям міста Чорноморськ, що, за її словами, "є проявом солідарності та поваги до мешканці, консолідації думки щодо мудрого рішення громади з вибором нової назви міста".

"26 липня у передмові до пісні "Чорноморець" я відчула несамовиту лють від трагедії, що українське місто стільки років носило ім’я терориста Ілліча Лєніна. Ця ненависть вербалізувалася у лексику, яка мені, як літературознавці за фахом, у моменті здалася найбільш доречною. (...). Сьогодні я прийшла на це слухання не стільки захистити свою честь, як захистити честь нашої держави, незалежність якої відновлена у 1991 році після 70 років злочинного режиму, який встановив злочинець Ілліч Лєнін. Ті, хто подали проти мене позов, намагають глорифікувати комуністичну ідеологію. Ілліч Лєнін був лідером комуністичного режиму, який за законом України визнано злочинним (...) Ваше рішення сьогодні - це питання національної безпеки. Я звертаюся до вашої мудрості не робити подарунок московським вошам", - додала Соловій.

У свою чергу суд постановив закрити провадження у зв’язку із відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо

Поліція Одещини склала адміністративний протокол на співачку Христину Соловій за вживання нецензурної лексики, яка під час виступу на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську назвала колишню назву міста "повною х**нею".

Павло Башинський

Павло Башинський

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