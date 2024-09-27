Суд оправдал певицу Хрыстыну Соловий за ругань на сцене из-за старого названия Черноморска

Ильичевский суд оправдал певицу Хрыстыну Соловий, обвиненную в мелком хулиганстве за ругань со сцены фестиваля "Виделкаfest" в Черноморске в конце июля, когда певица во время выступления назвала прежнее название города "полной х**ней". Об этом Соловий сообщила на своей странице в соцсети Іnstagram, передает УНН.

Ильичевский суд оправдал меня, что нет состава преступления в том, что Ильич - х**ня - написала Соловий.

Как отметила Соловий в своей речи во время заседания суда, 26 июля на фестивале в Черноморске она исполнила украинскую народную песню "Черноморец" о любви девушки к казаку, которую посвятила жителям города Черноморск, что, по ее словам, "является проявлением солидарности и уважения к жителям, консолидации мнения относительно мудрого решения громады с выбором нового названия города".

"26 июля в предисловии к песне "Черноморец" я почувствовала неистовую ярость от трагедии, что украинский город столько лет носил имя террориста Ильича Ленина. Эта ненависть вербализовалась в лексику, которая мне, как литературоведу по специальности, в моменте показалась наиболее уместной. (...). Сегодня я пришла на это слушание не столько защитить свою честь, как защитить честь нашего государства, независимость которого восстановлена в 1991 году после 70 лет преступного режима, который установил преступник Ильич Ленин. Те, кто подали против меня иск, пытаются глорифицировать коммунистическую идеологию. Ильич Ленин был лидером коммунистического режима, который по закону Украины признан преступным (...) Ваше решение сегодня - это вопрос национальной безопасности. Я обращаюсь к вашей мудрости не делать подарок московским вшам", - добавила Соловий.

В свою очередь суд постановил закрыть производство в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Напомним

Полиция Одесской области составила административный протокол на певицу Хрыстыну Соловий за употребление нецензурной лексики, которая во время выступления на фестивале "Вилкаfest" в Черноморске назвала прежнее название города "полной х**ней".