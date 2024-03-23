В Великобритании волонтеры устроили праздник ко Дню Единства для украинских военных

В День Единства волонтеры и волонтеры британской общественной организации "Единство Украины и Великобритании" устроили праздник для украинских военных, которые сейчас проходят обучение на базах в Англии. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ, передает УНН.

После года сотрудничества мы имеем надежную команду волонтеров и волонтерок, где каждый и каждая приносят свой уникальный вклад. ... Наши люди скучают по Украине, поэтому всегда готовы порадовать наших военных, ведь они - частичка Украины. - рассказала одна из основательниц организации в Британии.

Детали

Волонтеры отмечают, что Unity Day- День Единства стал традицией в Великобритании. Этот день ждут как волонтеры, так и военные.

Главная задача волонтерского сообщества Ukraine UK Unity дарить тепло сердец, поднимать дух наших титанов и создавать положительные эмоции, воплощая новые идеи и разнообразие в концертную программу.

Волонтеры из украинского ресторана готовят для военных традиционный борщ и угощают гостей праздника домашним салом с луком. Команда парикмахеров-волонтеров создает военным стильные прически. Также на празднике традиционно устраивают концерт, где поют украинские песни.

Вооруженные Силы Украины выразили благодарность "за искреннюю, действенную и системную и многоаспектную поддержку военнослужащих операции "ИНТЕРФЛЕКС" общиной волонтерок и волонтеров британской общественной организации "Единство Украины и Великобритании" Ukraine UK Unity."