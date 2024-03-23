В Великобритании волонтеры устроили праздник ко Дню Единства для украинских военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  130528 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  132143 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  136702 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  154848 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  137890 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  248352 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126722 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138029 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130277 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142896 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 11:56  •  248352 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  272747 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  369141 просмотра

В Великобритании волонтеры устроили праздник ко Дню Единства для украинских военных

В День Соборности волонтеры британской общественной организации "Единство Украины и Великобритании" организовали праздник с традиционными украинскими блюдами, прическами и концертом для украинских солдат, которые проходят подготовку на базах в Англии.

Война •   •  13104 просмотра
В Великобритании волонтеры устроили праздник ко Дню Единства для украинских военных

Украина и Дания будут сотрудничать в сфере defense tech - Минцифры

Украина развивает двустороннее сотрудничество с Данией в сфере оборонных технологий, обсуждая развитие индустрии БПЛА, возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий, а также текущие и долгосрочные технологические потребности Украины.

Война •   •  15656 просмотра
Украина и Дания будут сотрудничать в сфере defense tech - Минцифры

Как работает российская тактика "двойного удара", направленная против украинских спасателей и полиции

Российские силы намеренно применили тактику "двойного удара", ударив по спасателям и полицейским, которые оказывали помощь жертвам предыдущего обстрела с беспилотника "Шахид" в Харькове, ранив спасателя и полицейского.

Война •   •  18756 просмотра
Как работает российская тактика "двойного удара", направленная против украинских спасателей и полиции

Генштаб: 64 боевых столкновения произошло на фронте в субботу, в том числе 23 на Новопавловском направлении

Российские войска 64 раза обстреляли позиции украинских защитников 23 марта, более трети обстрелов пришлось на Новопавловское направление, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  20349 просмотра
Генштаб: 64 боевых столкновения произошло на фронте в субботу, в том числе 23 на Новопавловском направлении

Днепропетровщина: россияне попали в АЗС в Криворожском районе, ранена женщина

Российские оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область в субботу, ранив одного человека в Криворожском районе и повредив гражданскую инфраструктуру в Никопольском районе.

Война •   •  22848 просмотра
Днепропетровщина: россияне попали в АЗС в Криворожском районе, ранена женщина

На Закарпатье взяли под стражу еще одного переправщика - ГПСУ

За попытку незаконной переправки людей из Украины в Словакию суд на Закарпатье взял под стражу на 60 суток с залогом более 242 тыс. грн "переправщика", который незаконно переправлял людей за границу за деньги, с возможностью внесения залога в размере более 242 тыс. грн.

Криминал и ЧП •   •  21126 просмотра
На Закарпатье взяли под стражу еще одного переправщика - ГПСУ

россияне снова обстреливают Харьков, есть "прилет" в промзоне - Терехов

Российские оккупанты снова обстреливают Харьков, нанося ущерб инфраструктуре и вызывая временные отключения электроэнергии.

Война •   •  24661 просмотра
россияне снова обстреливают Харьков, есть "прилет" в промзоне - Терехов

Генштаб ВСУ: кто поедет в Люксембург на конференцию по партнерству НАТО с Украиной, и чем она важна

Делегаты из НАТО и Украины соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить модернизацию процесса оборонных закупок в Украине, сделав его более быстрым, устойчивым и прозрачным, в рамках Комплексного пакета помощи НАТО в поддержку безопасности и реформ в Украине.

Война •   •  27554 просмотра
Генштаб ВСУ: кто поедет в Люксембург на конференцию по партнерству НАТО с Украиной, и чем она важна

Удар по Запорожью 22 марта: спасатели продолжают поисково-спасательные работы

Спасатели продолжают спасательные работы на местах российских ракетных обстрелов Запорожья 22 марта, в результате которых 29 человек получили ранения, в том числе 2 детей, и 3 погибли, в том числе 1 ребенок.

Война •   •  25815 просмотра
Удар по Запорожью 22 марта: спасатели продолжают поисково-спасательные работы

Генсек ООН посетил пункт пропуска в Рафахе и заявил, что любое нападение Израиля приведет к гуманитарной катастрофе в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что существует четкий международный консенсус относительно того, что любая наземная атака на город Рафах в Газе приведет к гуманитарной катастрофе, и призвал к гуманитарному прекращению огня и освобождению израильских заложников, которые удерживаются в Газе.

Война •   •  26955 просмотра
Генсек ООН посетил пункт пропуска в Рафахе и заявил, что любое нападение Израиля приведет к гуманитарной катастрофе в Газе