В Варшаве перевернулся автобус с украинцами и белорусами, есть пострадавшие

На скоростной автомагистрали S2 в Варшаве в Польше произошли две серьезные аварии. В результате одной из аварий произошло опрокидывание междугороднего автобуса, перевозившего 26 человек, среди которых были граждане Украины и беларуси. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

По информации СМИ, во вторник утром на скоростной автомагистрали S2 недалеко от аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве произошли две серьезные аварии.

Сначала - с междугородним автобусом, перевозившим 26 человек, среди которых были граждане Украины и беларуси. Во время выезда с трассы S2 на трассу S7 автобус задел энергопоглощающие ограждения и упал на бок. Авария произошла на крутом повороте дороги.

"Автобус, въезжавший на S7, съехал с дороги, врезался в ограждение и перевернулся на бок. Мы эвакуировали этих людей из автобуса и оказали им первую помощь", - сказал Лукаш Вуек из Национальной пожарной службы Польши.

Сразу во время спасательной операции произошел еще один серьезный несчастный случай. Грузовик врезался в автомобиль добровольной пожарной охраны.

"В то же время, грузовик врезался в припаркованный на служебной полосе автомобиль... во время проведения работ. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу", - сообщил Лукаш Вуек, добавив, что один из пожарных получил ранения.

Сообщается, что в общей сложности в больницы доставили 16 человек, включая ребенка. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. В частности, это подтвердил в своем сообщении на платформе X пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжинский.

"Ситуация уже взята под контроль. В больницу доставлены 16 человек, в том числе один ребенок (из автобуса - 12 человек, водитель TIR, водитель OSP и спасатель JRG)", - сообщил он.

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