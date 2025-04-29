У Варшаві перекинувся автобус з українцями та білорусами, є постраждалі
Київ • УНН
На швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві перекинувся міжміський автобус з 26 пасажирами, серед яких були громадяни України та білорусі. До лікарень доправили 16 осіб, двоє у важкому стані.
На швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві у Польщі сталися дві серйозні аварії. Внаслідок однієї з аварій сталося перекидання міжміського автобуса, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та білорусі. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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За інформацією ЗМІ, у вівторок вранці на швидкісній автомагістралі S2 недалеко від аеропорту імені Фредеріка Шопена у Варшаві сталися дві серйозні аварії.
Спочатку - з міжміським автобусом, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України та білорусі. Під час виїзду з траси S2 на трасу S7 автобус зачепив енергопоглинальні огорожі та впав на бік. Аварія сталася на крутому повороті дороги.
"Автобус, що в'їжджав на S7, з'їхав з дороги, врізався в огорожу і перекинувся на бік. Ми евакуювали цих людей з автобуса і надали їм першу допомогу", - сказав Лукаш Вуєк з Національної пожежної служби Польщі.
Одразу під час рятувальної операції стався ще один серйозний нещасний випадок. Вантажівка врізалася в автомобіль добровільної пожежної охорони.
"У той же час, вантажівка врізалася в припаркований на службовій смузі автомобіль... під час проведення робіт. Водії обох транспортних засобів були доставлені до лікарні", - повідомив Лукаш Вуєк, додавши, що один з пожежників отримав поранення.
Повідомляється, що загалом до лікарень доправили 16 осіб, включно з дитиною. Стан двох постраждалих оцінюють як тяжкий. Зокрема, це підтвердив у своєму дописі на платформі X прессекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Яцек Добжинський.
"Ситуацію вже взято під контроль. До лікарні доправлено 16 осіб, зокрема одну дитину (з автобуса - 12 осіб, водій TIR, водій OSP і рятувальник JRG)", - повідомив він.
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