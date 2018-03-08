В Ужгороде напали на участников акции по защите прав женщин
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 марта. УНН. Только в центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин, передает корреспондент УНН. Девушек с плакатами облили красной краской.
Акция была анонсирована. Учитывая прошлогодний опыт, когда акцию сорвали молодые с местной националистической организации, на площади дежурили патрульные. Участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра.
Также на месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.
Как сообщили УНН в Управлении патрульной полиции в Закарпатской области, патрульные догнали и задержали трех нападающих, которых доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента.
Напомним, сегодня в мире отмечают Международный женский день.