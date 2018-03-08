В Ужгороді напали на учасниць акції із захисту прав жінок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 березня. УНН. Щойно у центрі Ужгорода на площі Театральній невідомі напали на учасниць акції із захисту прав жінок, передає кореспондент УНН. Дівчат із плакатами облили червоною фарбою.
Акція була анонсована. Враховуючи минулорічний досвід, коли акцію зірвали молодики з місцевої націоналістичної організації, на площі чергували патрульні. Учасниці акції розгорнули плакати біля обласного лялькового театру.
Також на місці заходу зібралися кілька десятків журналістів і містян. Зненацька до активісток підбігли невідомі дівчата, облили їх фарбою і почали втікати. Постраждалих учасниць акції забрала швидка для надання допомоги.
Як повідомили УНН в Управлінні патрульної поліції у Закарпатській області, патрульні наздогнали і затримали трьох нападниць, яких доставили у відділ поліції. Ще одну особу затримали для дачі пояснень у справі. Наразі поліція визначається із кваліфікацією інциденту.
Нагадаємо, сьогодні у світі святкують Міжнародний жіночий день.