В УЗ сказали, когда Украина получит первые локомотивы от General Electric
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. "Укрзализныця" должна получить локомотивы General Electric осенью этого года. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.
"С конвейера должны сойти первые локомотивы в США в июне-июле месяце этого года, после чего их направят в Украину. Мы поедем нашей комиссией смотреть на процесс производства. В Украине, согласно условиям наших контрактов, уже с локализованными элементами, с доработкой в Украине, они должны быть поставлены "Укрзализныци" осенью этого года", - сообщил Кравцов.
Как уточнил он, стоимость, по которой Украина купила локомотивы General Electric, была самой низкой в СНГ (подобные локомотивы).
Как сообщал УНН, 23 февраля "Укрзализныця" и General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.
Напомним, один тепловоз General Electric обойдется Украине в 3,5 млн долларов.