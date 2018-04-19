В УЗ сказали, когда Украина получит первые локомотивы от General Electric

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 24823 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 58343 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 81231 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 95339 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 118987 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 147295 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 112527 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 136113 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188285 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 286670 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
71%
Популярные новости

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 155373 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 137337 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 44088 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 198471 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 143814 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 144559 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 199240 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 423350 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 379632 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 464402 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 18304 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 18649 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 28354 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 38341 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 44506 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В УЗ сказали, когда Украина получит первые локомотивы от General Electric

Киев • УНН

 • 13138 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. "Укрзализныця" должна получить локомотивы General Electric осенью этого года. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.

В УЗ сказали, когда Украина получит первые локомотивы от General Electric

"С конвейера должны сойти первые локомотивы в США в июне-июле месяце этого года, после чего их направят в Украину. Мы поедем нашей комиссией смотреть на процесс производства. В Украине, согласно условиям наших контрактов, уже с локализованными элементами, с доработкой в Украине, они должны быть поставлены "Укрзализныци" осенью этого года", - сообщил Кравцов.

Как уточнил он, стоимость, по которой Украина купила локомотивы General Electric, была самой низкой в ​​СНГ (подобные локомотивы).

Как сообщал УНН, 23 февраля "Укрзализныця" и General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.

Напомним, один тепловоз General Electric обойдется Украине в 3,5 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89