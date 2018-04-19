В УЗ сказали, когда Украина получит первые локомотивы от General Electric

"С конвейера должны сойти первые локомотивы в США в июне-июле месяце этого года, после чего их направят в Украину. Мы поедем нашей комиссией смотреть на процесс производства. В Украине, согласно условиям наших контрактов, уже с локализованными элементами, с доработкой в Украине, они должны быть поставлены "Укрзализныци" осенью этого года", - сообщил Кравцов.

Как уточнил он, стоимость, по которой Украина купила локомотивы General Electric, была самой низкой в ​​СНГ (подобные локомотивы).

Как сообщал УНН, 23 февраля "Укрзализныця" и General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.

Напомним, один тепловоз General Electric обойдется Украине в 3,5 млн долларов.