В УЗ сказали, коли Україна отримає перші локомотиви від General Electric
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. "Укрзалізниця" має отримати локомотиви General Electric восени цього року. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.
"З конвеєра мають зійти перші локомотиви у США у червні-липні місяці цього року, після чого їх направлять до України. Ми поїдемо нашою комісією дивитися на процес виробництва. В Україну, відповідно до умов наших контрактів, вже з локалізованими елементами, з доопрацюванням в Україні, вони мають бути поставлені "Укрзалізниці" восени цього року", - повідомив Кравцов.
Як уточнив він, вартість, за якою Україна купила локомотиви General Electric, була найнижчою на теренах СНД (подібні локомотиви).
Як повідомляв УНН, 23 лютого "Укрзалізниця" та General Electric уклали угоду щодо виробництва та модернізації локомотивів на 1 млрд дол.
Нагадаємо, один тепловоз General Electric обійдеться Україні в 3,5 млн доларів.