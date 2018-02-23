“Укрзалізниця” та General Electric уклали угоду виробництва та модернізації локомотивів на 1 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” та американська компанія General Electric уклали угоду про виробництво та модернізацію локомотивів на 1 млрд дол. Відповідну угоду підписали в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов та Генеральний менеджер General Electric в СНД, Європі, Близькому Сході та Північній Африці Гохкан Байхан за участю Президента Петра Порошенка та посла США в Україні Марі Йованович, передає УНН.
Перед підписанням угоди Президент України Петро Порошенко наголосив, що укладеня рамкового договору стане запорукою довгострокового взаємовигідного співробітництва між Києвом та Вашингтоном.
“Дуже швидко було підготовлено контракт на суму 1 млрд дол., який передбачає як постачання локомотивів, виробництво з поступовим збільшенням локалізації, так і модернізацію існуючих локомотивів”, — зазначив Президент.
Він також зазначив, що передбачається залучення на першому етапі українських банківських структур, на другому — партнерів зі США.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги.