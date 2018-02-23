“Укрзалізниця” та General Electric уклали угоду виробництва та модернізації локомотивів на 1 млрд дол.

Перед підписанням угоди Президент України Петро Порошенко наголосив, що укладеня рамкового договору стане запорукою довгострокового взаємовигідного співробітництва між Києвом та Вашингтоном.

“Дуже швидко було підготовлено контракт на суму 1 млрд дол., який передбачає як постачання локомотивів, виробництво з поступовим збільшенням локалізації, так і модернізацію існуючих локомотивів”, — зазначив Президент.

Він також зазначив, що передбачається залучення на першому етапі українських банківських структур, на другому — партнерів зі США.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги.