"Укрзализныця" и General Electric заключили соглашение производства и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл. Соответствующее соглашение подписали и.о. председателя ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и Генеральный менеджер General Electric в СНГ, Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Гохкан Байхан с участием Президента Петра Порошенко и посла США в Украине Мари Йованович, передает УНН.
Перед подписанием соглашения Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что заключение рамочного договора станет залогом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
"Очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долл., который предусматривает как поставки локомотивов, производство с постепенным увеличением локализации, так и модернизацию существующих локомотивов", - отметил Президент.
Он также отметил, что предполагается привлечение на первом этапе украинских банковских структур, на втором - партнеров из США.
Напомним, Кабинет министров Украины вместе с "Укрзализныцей" завершили переговоры с General Electric по программе обновления подвижного состава украинской железной дороги и производства тяги.