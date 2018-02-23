"Укрзализныця" и General Electric заключили соглашение производства и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.

Перед подписанием соглашения Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что заключение рамочного договора станет залогом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

"Очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долл., который предусматривает как поставки локомотивов, производство с постепенным увеличением локализации, так и модернизацию существующих локомотивов", - отметил Президент.

Он также отметил, что предполагается привлечение на первом этапе украинских банковских структур, на втором - партнеров из США.

Напомним, Кабинет министров Украины вместе с "Укрзализныцей" завершили переговоры с General Electric по программе обновления подвижного состава украинской железной дороги и производства тяги.