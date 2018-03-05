Один тепловоз General Electric обійдеться Україні в 3,5 млн дол – "Укрзалізниця"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Один тепловоз General Electric буде коштуватиме Україні приблизно 3,5 млн доларів. Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”, передає УНН.
“Прес-центр Укрзалізниці повідомляє, що один тепловоз General Electric обійдеться Україні приблизно в 3,5 млн доларів. Нагадаємо, що сьогодні в системі ProZorro оприлюднено звіт про укладення договору з ТОВ „Джиі Україна“ на постачання локомотивів на 140,40 млн доларів для подальшої передачі їх у лізинг. Понад 28 млн доларів від цієї суми повернуться в бюджет України як ПДВ та понад 11 млн доларів залишаться в Україні за рахунок локалізації виробництва в країні. Таким чином, Україні один тепловоз General Electric обійдеться приблизно в 3,5 млн доларів”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, 23 лютого 2018 року ПАТ “Укрзалізниця” та американська компанія General Electric уклали угоду про виробництво та модернізацію локомотивів на 1 млрд дол.