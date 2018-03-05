Один тепловоз General Electric обойдется Украине в 3,5 млн долл - "Укрзализныця"

"Пресс-центр Укрзализныци сообщает, что один тепловоз General Electric обойдется Украине примерно в 3,5 млн долларов. Напомним, что сегодня в системе ProZorro обнародован отчет о заключении договора с ООО "Джии Украины" на поставку локомотивов на 140,40 млн долларов для дальнейшей передачи их в лизинг. Более 28 млн долларов от этой суммы вернутся в бюджет Украины как НДС и более 11 млн долларов останутся в Украине за счет локализации производства в стране. Таким образом, Украине один тепловоз General Electric обойдется примерно в 3,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля 2018 ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.