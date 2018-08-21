В ущелье в Италии из-за паводка погибли уже 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Количество погибших в результате паводка в ущелье Раганелло в национальном парке Поллино в регионе Калабрия на юге Италии выросло до 11 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ANSA.
"Ночью один из тех, кто серьезно пострадал, умер в больнице Козенцы из-за травмы груди", - цитирует издание главу регионального ведомства по гражданской защите Карло Танси.
"В настоящее время пропавших без вести пятеро... Все жертвы были идентифицированы, и на данный момент в больницах Кастровиллари госпитализированы 11 человек", - добавил он.
Поисковые работы на месте происшествия продолжались всю ночь и будут идти дальше.
Напомним, 20 августа в Италии из-за сильного дождя затопило ущелье с туристами. Ранее сообщалось о восьми погибших.