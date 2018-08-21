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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В ущелині в Італії через паводок загинули вже 11 осіб

Київ • УНН

 • 11143 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кількість загиблих у результаті паводку в ущелині Раганелло в національному парку Полліно в регіоні Калабрія на півдні Італії зросла до 11 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ANSA.

В ущелині в Італії через паводок загинули вже 11 осіб

"Вночі один з тих, хто серйозно постраждав, помер в лікарні Козенци через травму грудей", - цитує видання очыльника регіонального відомства з цивільного захисту Карло Тансі.

"Наразі зниклих безвісти п'ятеро... Усі жертви були ідентифіковані, і наразі в лікарнях Кастровілларі госпіталізовано 11 осіб", - додав він.

Пошукові роботи на місці події тривали всю ніч і продовжуватимуться далі.

Нагадаємо, 20 серпня в Італії через сильний дощ затопило ущелину з туристами. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих.

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