В правительстве уверяют, что не принимали решений о приватизации ГТС

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Владимир Гройсман.

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Как сообщал УНН, оператор ГТС не может рассчитываться по контрактам закупок газа.