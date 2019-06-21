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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве уверяют, что не принимали решений о приватизации ГТС

Киев • УНН

 • 19429 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинская газотранспортная система является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована. Все остальные слухи - ложь и попытки запугать людей под выборы. Об этом в эфире телеканала "Украина" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

В правительстве уверяют, что не принимали решений о приватизации ГТС

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Владимир Гройсман.

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Как сообщал УНН, оператор ГТС не может рассчитываться по контрактам закупок газа.

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