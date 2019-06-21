В правительстве уверяют, что не принимали решений о приватизации ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинская газотранспортная система является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована. Все остальные слухи - ложь и попытки запугать людей под выборы. Об этом в эфире телеканала "Украина" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу", - сказал Владимир Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начался очередной этап анбандлинга ГТС
Как сообщал УНН, оператор ГТС не может рассчитываться по контрактам закупок газа.