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В уряді запевняють, що не приймали рішень щодо приватизації ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Українська газотранспортна система є стратегічним активом, вона не може і не буде приватизована. Всі інші чутки — брехня і спроби залякати людей під вибори. Про це в ефірі телеканалу “Україна” сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

В уряді запевняють, що не приймали рішень щодо приватизації ГТС

“Однозначно говорю: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має знаходитися у власності держави. Все інше — брехня. Людей під вибори залякують. Гарантую, що ані я, ані уряд не приймали жодних рішень з цього приводу”, — сказав Володимир Гройсман.

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Як повідомляв УННоператор ГТС не може розраховуватися за контрактами закупівель газу.

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