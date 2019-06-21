В уряді запевняють, що не приймали рішень щодо приватизації ГТС

КИЇВ. 21 червня. УНН. Українська газотранспортна система є стратегічним активом, вона не може і не буде приватизована. Всі інші чутки — брехня і спроби залякати людей під вибори. Про це в ефірі телеканалу “Україна” сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.