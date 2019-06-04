В Україні розпочався черговий етап анбандлінгу ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. З 1 червня розпочався черговий етап проекту з анбандлінгу ГТС України, що передбачає об’єднання "під єдиним дахом" усіх підрозділів, задіяних у транспортуванні газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АТ "Укртрансгаз".
“З 1 червня розпочався черговий етап проекту з анбандлінгу ГТС України. У філії “Оператор ГТС України”, як єдиному підрозділі, поєднано функцію технічної експлуатації ГТС, яку раніше виконували п’ять окремих філій АТ “Укртрансгаз”, - вказали в УТГ, додавши, що таким чином створено прообраз майбутнього незалежного оператора ГТС України.
Однією з ключових змін, як зазначається, стало спрощення управлінської структури. Суттєво реорганізуються бізнес-процеси підприємства, додали в УТГ. "Задача цього етапу анбандлінгу - відпрацювати формат роботи майбутнього незалежного оператора як єдиної структури, протестувати наявні управлінські та технологічні процеси та усунути можливі розбіжності", - вказали в компанії.
Робота оператора в форматі філії АТ “Укртрансгаз” відбуватиметься до початку липня. З 1 липня розпочнеться наступний етап анбандлінгу, який триватиме до кінця поточного року. Він передбачає перехід функції технічної експлуатації українською ГТС до ТОВ “Оператор ГТС України”, окремої юридичної особи, 100% засновником якої є АТ “Укртрансгаз”.
"Таким чином, у другому півріччі 2019 року "Оператор ГТС України" функціонуватиме вже як окрема юридична особа в межах Групи Нафтогаз. З 1 січня 2020 року, після закінчення транзитного договору з "Газпромом", планується повністю вивести ТОВ “ОГТСУ” з Групи Нафтогаз, що стане останнім кроком відокремлення функції транспортування", - вказали в УТГ.
Нагадаємо, раніше очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів про суперечності "Нафтогазу" з урядом щодо анбандлінгу.