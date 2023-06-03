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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В правительстве Орбана опубликовали "мирное" видео с картой Украины с необозначенным Крымом

Киев • УНН

 • 640834 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео о "мире", на котором Крымский полуостров, аннексированный россией в 2014 году, не обозначен украинской территорией, сообщает венгерское издание Népszava, передает УНН.

В правительстве Орбана опубликовали "мирное" видео с картой Украины с необозначенным Крымом

Детали

Речь идет о 29-секундном видео под названием "Настало время для мира!". На нем, как сообщается, изображена "карта с красным силуэтом Украины, только Крым... обозначен зеленым, как и все прилегающие территории".

Издание отмечает, что на этом фоне "может вспыхнуть" "новый украинско-венгерский скандал".

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова обсуждать мирные формулы и инициативы других государств, но в них должны быть соблюдены два фундаментальных принципа: первый - инициатива не должна предлагать территориальные уступки Украины россии; второй - инициатива не должна привести к замороженному конфликту вместо мира.

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