В правительстве Орбана опубликовали "мирное" видео с картой Украины с необозначенным Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео о "мире", на котором Крымский полуостров, аннексированный россией в 2014 году, не обозначен украинской территорией, сообщает венгерское издание Népszava, передает УНН.
Детали
Речь идет о 29-секундном видео под названием "Настало время для мира!". На нем, как сообщается, изображена "карта с красным силуэтом Украины, только Крым... обозначен зеленым, как и все прилегающие территории".
Издание отмечает, что на этом фоне "может вспыхнуть" "новый украинско-венгерский скандал".
Дополнение
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова обсуждать мирные формулы и инициативы других государств, но в них должны быть соблюдены два фундаментальных принципа: первый - инициатива не должна предлагать территориальные уступки Украины россии; второй - инициатива не должна привести к замороженному конфликту вместо мира.