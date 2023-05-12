Україна готова обговорити мирні ініціативи інших країн, але мають бути дотримані два принципи - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Україна готова обговорювати мирні формули та ініціативи інших держав, але у них має бути дотримано двох фундаменатльних принципів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції у Гватемалі, пише УНН.
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"Якщо ви хочете висунути власну формулу чи ініціативу, ми готові це обговорити, якщо ваша ініціатива поважає два принципи. Перший - ваша ініціатива не повинна пропонувати територіальні поступки України росії. Другий - ваша ініціатива не повинна призвести до замороженого конфлікту замість миру", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що "ці два принципи є дуже фундаментальними, і я прошу всі країни регіону поважати їх у своїх міркуваннях".
"Ми цінуємо кожне зусилля, спрямовані на припинення цієї війни. Ми вважаємо, що найкращий спосіб зробити це – імплементувати формулу миру Президента Зеленського", - зазначив Кулеба.
Доповнення
Останнім часом з низки країн лунають заклики до переговорів. Президент Колумбії, до прикладу, закликав до мирних переговорів росії та України вже зараз.
Мирним посередником позиціонує себе, зокрема, і Китай. Про важливість переговорів заявляли і в Бразилії.
Президент Володимир Зеленський торік восени представив 10 пунктів формули миру.