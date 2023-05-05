Президент Колумбії закликав до мирних переговорів росії та України вже зараз
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Колумбії Густаво Петро, який перебуває з офіційним візитом в Іспанії, закликав до початку беззастережних мирних переговорів між росією та Україною, пише УНН.
Цитата
"Загалом Латинська Америка не зайняла позиції. Позиція латиноамериканців полягає в тому, що мирна угода має бути укладена, тому що ми страждаємо від голоду через зростання цін на продовольство", - сказав Петро в інтерв'ю іспанській газеті El País.
"Ми не зацікавлені у продовженні цієї війни", - заявив політик, не згадавши, що саме росія напала на Україну.
На пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом Петро додав, що за ці роки у війні з наркотиками в Латинській Америці загинуло більше людей, ніж у війнах в Україні, Сирії чи Іраку.
Аналогічні пропозиції шодо переговорів висував і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. І Петро, і Лула не погодилися із твердженням, що росія як загарбник несе виняткову відповідальність за війну.
"Риторика проти вторгнення одних країн проти інших не звучить для нас відверто, коли ті самі країни, які відкидають ці вторгнення, здійснили вторгнення проти інших країн. І я маю на увазі не лише тих, хто на Близькому Сході, а й тих, від кого постраждала Латинська Америка. Ви маєте Англію, що вторглася на Мальвінські (Фолклендські острови). У вас є Сполучені Штати, які вторглися в Санто-Домінго, на острів Гренада, в Панаму, - сказав Петро. - Чому вторгнення до Лівії – це добре, а російське – до України – погано?".