Президент Колумбии призвал к мирным переговорам россии и Украины уже сейчас

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"В целом Латинская Америка не заняла позиции. Позиция латиноамериканцев заключается в том, что мирное соглашение должно быть заключено, потому что мы страдаем от голода из-за роста цен на продовольствие", - сказал Петро в интервью испанской газете El País.

"Мы не заинтересованы в продолжении этой войны", - заявил политик, не упомянув, что именно россия напала на Украину.

На пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом Петро добавил, что за эти годы в войне с наркотиками в Латинской Америке погибло больше людей, чем в войнах в Украине, Сирии или Ираке.

Аналогичные предложения по переговорам выдвигал и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. И Петро, и Лула не согласились с утверждением, что россия как захватчик несет исключительную ответственность за войну.

"Риторика против вторжения одних стран против других не звучит для нас откровенно, когда те самые страны, которые отвергают эти вторжения, совершили вторжение против других стран. И я имею в виду не только тех, кто на Ближнем Востоке, но и тех, от кого пострадала Латинская Америка. У вас есть Англия, которая вторглась на Мальвинские (Фолклендские острова). У вас есть Соединенные Штаты, которые вторглись в Санто-Доминго, на остров Гренада, в Панаму, - сказал Петро. - Почему вторжение в Ливию – это хорошо, а российское – в Украину – плохо?".