Украина готова обсудить мирные инициативы других стран, но должны быть соблюдены два принципа - Кулеба

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"Если вы хотите выдвинуть собственную формулу или инициативу, мы готовы это обсудить, если ваша инициатива уважает два принципа. Первый - ваша инициатива не должна предлагать территориальные уступки Украины россии. Второй - ваша инициатива не должна привести к замороженному конфликту вместо мира", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что "эти два принципа являются очень фундаментальными, и я прошу все страны региона уважать их в своих рассуждениях".

"Мы ценим каждое усилие, направленное на прекращение этой войны. Мы считаем, что лучший способ сделать это – имплементировать формулу мира Президента Зеленского", - отметил Кулеба.

Дополнение

В последнее время из ряда стран раздаются призывы к переговорам. Президент Колумбии, к примеру, призвал к мирным переговорам россии и Украины уже сейчас.

Мирным посредником позиционирует себя, в частности, и Китай. О важности переговоров заявляли и в Бразилии.

Президент Владимир Зеленский осенью прошлого года представил 10 пунктов формулы мира.