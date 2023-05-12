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Украина готова обсудить мирные инициативы других стран, но должны быть соблюдены два принципа - Кулеба

Украина готова обсудить мирные инициативы других стран, но должны быть соблюдены два принципа - Кулеба

Киев • УНН

 • 1227917 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Украина готова обсуждать мирные формулы и инициативы других государств, но в них должны быть соблюдены два фундаментальных принципа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Гватемале, пишет УНН.

Цитата

"Если вы хотите выдвинуть собственную формулу или инициативу, мы готовы это обсудить, если ваша инициатива уважает два принципа. Первый - ваша инициатива не должна предлагать территориальные уступки Украины россии. Второй - ваша инициатива не должна привести к замороженному конфликту вместо мира", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что "эти два принципа являются очень фундаментальными, и я прошу все страны региона уважать их в своих рассуждениях".

"Мы ценим каждое усилие, направленное на прекращение этой войны. Мы считаем, что лучший способ сделать это – имплементировать формулу мира Президента Зеленского", - отметил Кулеба.

Дополнение

В последнее время из ряда стран раздаются призывы к переговорам. Президент Колумбии, к примеру, призвал к мирным переговорам россии и Украины уже сейчас.

Мирным посредником позиционирует себя, в частности, и Китай. О важности переговоров заявляли и в Бразилии.

Президент Владимир Зеленский осенью прошлого года представил 10 пунктов формулы мира.

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