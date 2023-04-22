Президент Бразилії знову заявив про необхідність переговорів для припинення війни. Португалія заперечила
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва в суботу знову закликав до переговорного врегулювання війни між Києвом та Москвою. Про це пише AFP, передає УНН.
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"Хоча мій уряд засуджує порушення територіальної цілісності України, ми підтримуємо політичне вирішення конфлікту шляхом переговорів", - заявив Лула журналістам після зустрічі з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соза в Лісабоні.
"Нам терміново потрібна група країн, щоб сісти за стіл і з Україною, і з росією", - сказав він.
"Бразилія не хоче брати участь у цій війні. Бразилія хоче збудувати мир".
Президент Португалії сказав: "Президент Лула вважає, що шлях до справедливого та міцного миру має на увазі пріоритет переговорів. У Португалії інша позиція. Ми вважаємо, що для того, щоб шлях до миру став можливим, Україна має спочатку мати право відповісти на вторгнення".
Додамо
77-річний Лула у лютому зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а раніше цього місяця відвідав Китай, найбільшого торгового партнера Бразилії.
Він викликав роздратування, коли сказав у Пекіні, що Вашингтон має припинити "заохочувати" війну, постачаючи зброю Києву, і що Сполученим Штатам та Європейському союзу "необхідно почати говорити про мир".
"Якщо ви не говорите про мир, ви сприяєте війні", - заявив він тоді.