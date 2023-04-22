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Президент Бразилії знову заявив про необхідність переговорів для припинення війни. Португалія заперечила

Президент Бразилії знову заявив про необхідність переговорів для припинення війни. Португалія заперечила

Київ • УНН

 • 1412433 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва в суботу знову закликав до переговорного врегулювання війни між Києвом та Москвою. Про це пише AFP, передає УНН.

Цитата

"Хоча мій уряд засуджує порушення територіальної цілісності України, ми підтримуємо політичне вирішення конфлікту шляхом переговорів", - заявив Лула журналістам після зустрічі з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соза в Лісабоні.

"Нам терміново потрібна група країн, щоб сісти за стіл і з Україною, і з росією", - сказав він.

"Бразилія не хоче брати участь у цій війні. Бразилія хоче збудувати мир".

Президент Португалії сказав: "Президент Лула вважає, що шлях до справедливого та міцного миру має на увазі пріоритет переговорів. У Португалії інша позиція. Ми вважаємо, що для того, щоб шлях до миру став можливим, Україна має спочатку мати право відповісти на вторгнення".

Додамо

77-річний Лула у лютому зустрівся з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а раніше цього місяця відвідав Китай, найбільшого торгового партнера Бразилії.

Він викликав роздратування, коли сказав у Пекіні, що Вашингтон має припинити "заохочувати" війну, постачаючи зброю Києву, і що Сполученим Штатам та Європейському союзу "необхідно почати говорити про мир".

"Якщо ви не говорите про мир, ви сприяєте війні", - заявив він тоді.

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