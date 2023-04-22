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Президент Бразилии вновь заявил о необходимости переговоров для прекращения войны. Португалия возразила

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в субботу вновь призвал к переговорному урегулированию войны между Киевом и Москвой. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Цитата

"Хотя мое правительство осуждает нарушение территориальной целостности Украины, мы поддерживаем политическое решение конфликта путем переговоров", - заявил Лула журналистам после встречи с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соза в Лиссабоне.

"Нам срочно нужна группа стран, чтобы сесть за стол и с Украиной, и с россией", - сказал он.

"Бразилия не хочет участвовать в этой войне. Бразилия хочет построить мир".

Президент Португалии сказал: "Президент Лула считает, что путь к справедливому и прочному миру подразумевает приоритет переговоров. У Португалии другая позиция. Мы считаем, что для того, чтобы путь к миру стал возможным, Украина должна сначала иметь право ответить на вторжение".

Добавим

77-летний Лула в феврале встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, а ранее в этом месяце посетил Китай, крупнейшего торгового партнера Бразилии.

Он вызвал раздражение, когда сказал в Пекине, что Вашингтон должен прекратить "поощрять" войну, поставляя оружие Киеву, и что Соединенным Штатам и Европейскому союзу "необходимо начать говорить о мире".

"Если вы не говорите о мире, вы способствуете войне", - заявил он тогда.

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