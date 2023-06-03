В уряді Орбана опублікували "мирне" відео з картою України з непозначеним Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На YouTube-каналі уряду Угорщини з'явилося відео про "мир", на якому Кримський півострів, анексований росією у 2014 році, не позначено українською територією, повідомляє угорське видання Népszava, передає УНН.
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Ідеться про 29-секундне відео під назвою "Настав час миру!". На ній, як повідомляється, зображено "карту з червоним силуетом України, тільки Крим... позначений зеленим, як і всі прилеглі території".
Видання зауважує, що на цьому тлі "може спалахнути" "новий українсько-угорський скандал".
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна готова обговорювати мирні формули та ініціативи інших держав, але у них має бути дотримано двох фундаменатльних принципів: перший - ініціатива не повинна пропонувати територіальні поступки України росії; другий - ініціатива не повинна призвести до замороженого конфлікту замість миру.