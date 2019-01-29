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В Уругвае пройдет международная встреча по Венесуэле

В Уругвае пройдет международная встреча по Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 7824 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Уругвай рассматривается в качестве места проведения международной встречи по Венесуэле. Об этом сообщил в понедельник президент страны Табаре Васкес телеканала VTV, передает УНН.

По его данным, глава государства провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, в ходе которой они обсудили ситуацию в Венесуэле.

Глава европейской дипломатии сказала, что ряд европейских стран хотел бы принять участие в международной встрече для обсуждения возможного решения венесуэльского кризиса путем переговоров. По словам Васкеса, это встреча могла бы пройти в Уругвае.

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Как сообщал УНН, ранее Евросоюз призвал немедленно начать политический процесс, который приведет к свободным выборам в Венесуэле.

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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.

26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

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После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.

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