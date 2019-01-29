В Уругваї пройде міжнародна зустріч по Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Уругвай розглядається в якості місця проведення міжнародної зустрічі по Венесуелі. Про це повідомив у понеділок президент країни Табаре Васкес телеканалу VTV, передає УНН.
За його даними, глава держави провів телефонну розмову з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, в ході якої вони обговорили ситуацію в Венесуелі.
Глава європейської дипломатії сказала, що ряд європейських країн хотів би взяти участь в міжнародній зустрічі для обговорення можливого рішення венесуельського кризи шляхом переговорів. За словами Васкеса, це зустріч могла б пройти в Уругваї.
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Як повідомляв УНН, раніше Євросоюз закликав негайно почати політичний процес, який призведе до вільних виборів у Венесуелі.
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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.
26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.
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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.