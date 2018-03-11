В УПЦ МП заявили о поджоге храма в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Неизвестные подожгли храм Преображения Господня в столице. Об этом говорится в сообщении Киевской митрополии УПЦ МП, пишет УНН.
В ночь с 9 на 10 марта примерно в 3:00 ночи неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района города Киева (ул. Автозаводская, 68).
Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.
Как сообщили в митрополии, на место преступления прибыли сотрудники полиции, а по факту преступления открыто уголовное производство.