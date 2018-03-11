В УПЦ МП заявили про підпал храму у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Невідомі підпалили храм Преображення Господнього у столиці. Про це йдеться у повідомленні Київської митрополії УПЦ МП, пише УНН.
У ніч з 9 на 10 березня приблизно о 3 годині ночі невідомі здійснили підпал храму на честь Преображення Господнього, що знаходиться біля Київського міського протитуберкульозного диспансера № 1 Оболонського району міста Києва (вул. Автозаводська, 68).
Невідомі розбили вікно, залили всередину горючу суміш та підпалили храм.
Як повідомили у митрополії, на місце злочину прибули співробітники поліції, а за фактом злочину відкрито кримінальне провадження.