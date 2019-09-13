В Умани начались обследования мест проживания паломников-хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В городе Умань рабочая группа начала проверки мест проживания и пребывания паломников-хасидов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уманского городского совета.
“Создана рабочая группа по обследованию мест проживания и пребывания паломников-хасидов. Мы объясняем владельцам домов что нужно для того, чтобы обеспечить безопасность этих домов, а самое главное — безопасность людей, которые будут там проживать”, — говорится в сообщении.
Кроме того, вчера, 12 сентября, на объекте Синагога были проведены тактико-специальные тренировки.
“Личный состав еще раз ознакомился с объектом, определили соответствующие меры и меры. В настоящее время рабочая проводится в направлении предупреждения пожаров на данных объектах и вообще в городе в целом”, — говорится в сообщении.
Напомним, за несколько дней через границу с Польшей в Украину прибыло около 150 паломников-хасидов, а самый большой наплыв ожидается ближе к 20 сентября.