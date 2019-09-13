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В Умані розпочалися обстеження місць проживання паломників-хасидів

В Умані розпочалися обстеження місць проживання паломників-хасидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У місті Умань робоча група розпочала перевірки місць проживання та перебування паломників-хасидів. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Уманської міської ради.

“Створена робоча група щодо обстеження місць проживання і перебування паломників-хасидів. Ми пояснюємо власникам будинків що потрібно для того, щоб забезпечити безпеку цих будинків, а саме головне — безпеку людей, які будуть там проживати”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора, 12 вересня, на об’єкті Синагога були проведені тактико-спеціальні тренування.

“Особовий склад ще раз ознайомився з об’єктом, визначили відповідні заходи і міри. На даний час робоча проводиться в напрямку попередження пожеж на даних об’єктах і взагалі в місті в цілому”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за кілька днів через кордон з Польщею до України прибуло близько 150 паломників-хасидів, а найбільший наплив очікується ближче до 20 вересня.

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