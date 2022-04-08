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В "Укрзализныце" назвали срок восстановления железнодорожного моста из Ирпеня в Киев

Киев • УНН

 • 158532 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. "Укрзализныця" до 8 мая планирует восстановить железнодорожный мост на дистанции Киев - Ирпень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление руководителя Юго-Западной железной дороги Андрея Букина.


В "Укрзализныце" назвали срок восстановления железнодорожного моста из Ирпеня в Киев

Детали

Работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень уже начались.

Как отмечается, они должны закончиться через месяц - до 8 мая, поскольку все работают в ускоренном режиме.

По словам Букина, для восстановления таких разрушений в мирное время понадобилось бы месяца 3.

Также он рассказал, что когда еще мост был целый, то "Укрзализныци" за день удалось эвакуировать 9-10 тысяч местных жителей Ирпеня. Люди ехали без сумок и, залезали даже на третьи полки вагонов, где обычно лежат матрасы.

Напомним 

В Киевской области оккупанты разрушили пять мостов.

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