В "Укрзализныце" назвали срок восстановления железнодорожного моста из Ирпеня в Киев

Детали

Работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Ирпень уже начались.

Как отмечается, они должны закончиться через месяц - до 8 мая, поскольку все работают в ускоренном режиме.

По словам Букина, для восстановления таких разрушений в мирное время понадобилось бы месяца 3.

Также он рассказал, что когда еще мост был целый, то "Укрзализныци" за день удалось эвакуировать 9-10 тысяч местных жителей Ирпеня. Люди ехали без сумок и, залезали даже на третьи полки вагонов, где обычно лежат матрасы.

Напомним

В Киевской области оккупанты разрушили пять мостов.