В "Укрзалізниці" назвали термін відновлення залізничного моста з Ірпеня до Києва

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Роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Ірпінь вже почалися.

Як зазначається, вони повинні закінчитися через місяць - до 8 травня, оскільки всі працюють в прискореному режимі.

За словами Букіна, для відновлення таких руйнувань у мирний час знадобилося б місяці 3.

Також він розповів, що коли ще міст був цілий, то "Укрзалізниці" за день вдалося евакуювати 9-10 тисяч місцевих жителів Ірпеня. Люди їхали без сумок і, залазили навіть на треті полиці вагонів, де зазвичай лежать матраци.

Нагадаємо

На Київщині окупанти зруйнували пʼять мостів.