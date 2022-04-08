В "Укрзалізниці" назвали термін відновлення залізничного моста з Ірпеня до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. "Укрзалізниця" до 8 травня планує відновити залізничний міст на дистанції Київ - Ірпінь. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву керівника Південно-Західної залізниці Андрія Букіна.
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Роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Ірпінь вже почалися.
Як зазначається, вони повинні закінчитися через місяць - до 8 травня, оскільки всі працюють в прискореному режимі.
За словами Букіна, для відновлення таких руйнувань у мирний час знадобилося б місяці 3.
Також він розповів, що коли ще міст був цілий, то "Укрзалізниці" за день вдалося евакуювати 9-10 тисяч місцевих жителів Ірпеня. Люди їхали без сумок і, залазили навіть на треті полиці вагонів, де зазвичай лежать матраци.
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На Київщині окупанти зруйнували пʼять мостів.