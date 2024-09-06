В Укрзализныце опровергли информацию о хакерской атаке
Киев • УНН
Укрзализныця официально опровергла информацию о хакерской атаке на свои системы и сервисы. Компания заявила, что все системы работают стабильно, и призвала пользоваться только официальными источниками информации.
В Укрзализныце опровергли информацию, которые распространялись рядом телеграмм-каналов о якобы хакерской атаке на системы и сервисы перевозчика. Об этом говорится в обращении пресс-службы УЗ 6 сентября, передает УНН.
Отдельные телеграмм-каналы сообщают о хакерской атаке на Укрзализныцю. Официально! Все системы и сервисы Укрзализныци работают стабильно. Информация о хакерской атаке не соответствует действительности. Продолжаем движение по графику!
Также в Укрзализныце призвали пользоваться официальными источниками информации.
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