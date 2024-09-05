Эвакуация из Покровска продолжается: в Укрзализныце уточнили о рейсах из Донецкой области

Бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых районов Донецкой области продолжаются ежедневно. В частности, сегодняшний эвакуационный рейс отправится из Павлограда. Укрзализныця вносит изменения в графики движения поездов для безопасности пассажиров, места посадки варьируются. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Укрализныци, передает УНН.

Бесплатные эвакуационные рейсы для жителей прифронтовых районов Донецкой области продолжают выполняться ежедневно, при этом вместе с Донецкой военной администрацией призываем всех жителей максимально поторопиться и не подвергать себя и тех, кто осуществляет эвакуацию, большей опасности. Сбор людей происходит в определенных безопасных точках, а места посадки на железнодорожный транспорт будут отныне варьироваться для выполнения протоколов безопасности. В частности, сегодняшний эвакуационный рейс отправится из Павлограда - говорится в заявлении УЗ.

Как сообщается, из соображений безопасности Укрзализныця вносит коррективы в графики движения регулярных поездов в Донецкой области.

Ежедневный регулярный рейс из Львова и Киева в Покровск продолжает курсировать до 11.09 включительно, чтобы обеспечить перевозку пассажиров, которые уже приобрели билеты.

При этом, продажи открыты до 06.09 включительно из Львова и Киева и до 07.09 включительно из Покровска.



Как указали в Укрзализныце, в дальнейшем, пока ситуация с безопасностью не улучшится, будут доступны только эвакуационные рейсы с соответствующей регистрацией;

При этом, для минимизации рисков для пассажиров и поездных бригад, в отдельные дни поездки будут осуществляться комбинированно (поезд + автобус) в зависимости от оперативной ситуации на месте.

Пригородные рейсы в регионе также пока продолжают курсирование, но решение об их назначении будут приниматься на ежедневной основе в зависимости от оперативной ситуации, все объявления будут делаться по месту на станциях отправления.

Контекст

Донецкой ОВА Вадим Филашкин в четверг, 5 сентября, написал в Telegram, что из-за осложнения ситуации с безопасностью эвакуационные поезда для жителей Донецкой области теперь будут отправляться из Павлограда вместо Покровска.

Дополнение



Жители Покровска и громады могут обратиться за помощью в эвакуации и доставки к поездам:



- контакт-центр для заявок на эвакуацию: 0800500121; 0730500121 - круглосуточно;

-телефон "горячей линии": 0800408911;

-Контактный центр Покровской МВА: 0800300101;

-БФ "Восток SOS" (эвакуация с детьми, тяжелобольными, маломобильными, с любимцами): 0800332614 с понедельника по субботу 08:00-18:00;

-волонтеры ОО "Пролиска" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034;

-БФ "Ангелы Спасения" (в сопровождении медиков и с расселением): 0 800 334 620 или [email protected].

