Евакуація з Покровська триває: в Укрзалізниці уточнили про рейси з Донеччини
Київ • УНН
Безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових районів Донецької області продовжуються щодня. Укрзалізниця змінює графіки руху та місця посадки для безпеки пасажирів, сьогоднішній рейс вирушить з Павлограда.
Безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових районів Донецької області продовжуються щодня. Зокрема, сьогоднішній евакуаційний рейс вирушить із Павлограда. Укрзалізниця вносить зміни до графіків руху поїздів для безпеки пасажирів, місця посадки варіюються. Про це йдеться у заяві пресслужби Укралізниці, передає УНН.
Безкоштовні евакуаційні рейси для мешканців прифронтових районів Донеччини продовжують виконуватись щодня, при цьому разом із Донецькою військовою адміністрацією закликаємо всіх мешканців максимально поквапитись та не наражати себе та тих, хто здійснює евакуацію, на більшу небезпеку. Збір людей відбувається у визначених безпечних точках, а місця посадки на залізничний транспорт будуть віднині варіюватись для виконання безпекових протоколів. Зокрема, сьогоднішній евакуаційний рейс вирушить із Павлограда
Як повідомляється, з міркувань безпеки Укрзалізниця вносить корективи до графіків руху регулярних поїздів на Донеччині.
- Щоденний регулярний рейс зі Львова та Києва до Покровська продовжує курсувати до 11.09 включно, щоб забезпечити перевезення пасажирів, які вже придбали квитки.
При цьому, продажі відкриті до 06.09 включно зі Львова та Києва і до 07.09 включно з Покровська.
Як вказали у Укрзалізниці, надалі, допоки безпекова ситуація не покращиться, будуть доступні лише евакуаційні рейси із відповідною реєстрацію;
- При цьому, задля мінімізації ризиків для пасажирів та поїзних бригад, в окремі дні поїздки будуть здійнсюватись комбіновано (поїзд + автобус) в залежності від оперативної ситуації на місці.
Приміські рейси у регіоні також наразі продовжують курсування, але рішення щодо їхнього призначення прийматимуться на щоденній основі в залежності від оперативної ситуації, всі оголошення будуть робитись по місцю на станціях відправлення.
Контекст
Донецької ОВА Вадим Філашкін у четвер, 5 вересня, написав у Telegram, що через ускладнення безпекової ситуації евакуаційні поїзди для жителів Донецької області тепер відправлятимуться з Павлограда замість Покровська.
Доповнення
Жителі Покровська та громади можуть звернутися за допомогою в евакуації та доставки до поїздів:
- контакт-центр для заявок на евакуацію: 0800500121; 0730500121 — цілодобово;
-телефон "гарячої лінії": 0800408911;
-контактний центр Покровської МВА: 0800300101;
-БФ "Схід SOS" (евакуація з дітьми, тяжкохворими, маломобільними, з улюбленцями): 0800332614 з понеділка по суботу 08:00-18:00;
-волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034;
-БФ "Янголи Спасіння" (у супроводі медиків та з розселенням): 0 800 334 620 або [email protected].