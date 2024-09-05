Евакуація з Покровська триває: в Укрзалізниці уточнили про рейси з Донеччини

Безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових районів Донецької області продовжуються щодня. Зокрема, сьогоднішній евакуаційний рейс вирушить із Павлограда. Укрзалізниця вносить зміни до графіків руху поїздів для безпеки пасажирів, місця посадки варіюються. Про це йдеться у заяві пресслужби Укралізниці, передає УНН.

Безкоштовні евакуаційні рейси для мешканців прифронтових районів Донеччини продовжують виконуватись щодня, при цьому разом із Донецькою військовою адміністрацією закликаємо всіх мешканців максимально поквапитись та не наражати себе та тих, хто здійснює евакуацію, на більшу небезпеку. Збір людей відбувається у визначених безпечних точках, а місця посадки на залізничний транспорт будуть віднині варіюватись для виконання безпекових протоколів. Зокрема, сьогоднішній евакуаційний рейс вирушить із Павлограда