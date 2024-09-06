В Укрзалізниці спростували інформацію про хакерську атаку
Київ • УНН
Укрзалізниця офіційно спростувала інформацію про хакерську атаку на свої системи та сервіси. Компанія заявила, що всі системи працюють стабільно, і закликала користуватися лише офіційними джерелами інформації.
В Укрзалізниці спростували інформацію, які поширювались низкою телеграм-каналів про нібито хакерську атаку на системи та сервіси перевізника. Про це йдеться у зверненні пресслужби УЗ 6 вересня, передає УНН.
Окремі телеграм-канали повідомляють про хакерську атаку на Укрзалізницю. Офіційно! Усі системи та сервіси Укрзалізниці працюють стабільно. Інформація про хакерську атаку не відповідає дійсності. Продовжуємо рух за графіком!
Також в Укрзалізниці закликали користуватись офіційними джерелами інформації.
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