Завтра, 6 июля, по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений. В часы пиковых нагрузок будут задействованы три очереди отключений. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Детали

Завтра, 6 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. С 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы - две очереди - заявили в "Укрэнерго".

В то же время в компании отмечают, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Украина получила более 2,3 тысячи тонн энергетического оборудования после возобновления атак россиян

Напомним

С 9 по 24 июля в Украине будут изменены графики отключений электроэнергии в регионах для измерения фактического потребления и определения оптимальных решений для каждого региона.