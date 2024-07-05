Киев • УНН
6 июля три очереди отключений будут использоваться в пиковые часы с 17:00 до 22:00, и две очереди в остальные дни по всей Украине из-за стабилизационных графиков отключений.
Завтра, 6 июля, по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений. В часы пиковых нагрузок будут задействованы три очереди отключений. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Детали
Завтра, 6 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. С 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы - две очереди
В то же время в компании отмечают, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Украина получила более 2,3 тысячи тонн энергетического оборудования после возобновления атак россиян5 июля 2024, 11:33 • 14732 просмотра
Напомним
С 9 по 24 июля в Украине будут изменены графики отключений электроэнергии в регионах для измерения фактического потребления и определения оптимальных решений для каждого региона.