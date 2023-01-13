В Украину завезли генераторов суммарной мощностью в качестве одного энергоблока АЭС — Forbes

Детали

Бензиновые генераторы мощностью до 7,5 кВт – самая популярная позиция среди украинцев. Это более 80% всех ввезенных единиц. Они подходят, чтобы питать частный дом или малый бизнес, например кофейню.

В течение декабря партнеры передали Украине около 5000 генераторов, еще около 8000 ожидается в начале 2023 года, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Объединенные Арабские Эмираты передали Украине еще 2500 генераторов на 100 млн. долларов.

Напомним

В Украине стоимость продуктов вырастет на уровне около 3-5% из-за работы с/х предприятий на генераторах.