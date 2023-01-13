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В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС — Forbes

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. За 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 000 генераторів на 355 млн доларів, розповіли в Держмитслужбі на запит Forbes, пише УНН. Якщо помножити кількість генераторів на мінімальну потужність у секторі і підсумувати – виходить понад 1 ГВт, що дорівнює одному енергоблоку Хмельницької атомної електростанції.

В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС — Forbes

Деталі

Бензинові генератори потужністю до 7,5 кВт – найпопулярніша позиція серед українців. Це понад 80% усіх ввезених одиниць. Вони підходять, щоб живити приватний будинок чи малий бізнес, наприклад кав’ярню.

Протягом грудня партнери передали Україні близько 5000 генераторів, ще приблизно 8000 очікується на початку 2023 року, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Обʼєднані Арабські Емірати передали Україні ще 2500 генераторів на 100 млн доларів.

Нагадаємо

В Україні вартість продуктів зросте на рівні близько 3-5% через роботу с/г підприємств на генераторах.

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