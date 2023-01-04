На рівні 3-5%: в Україні подорожчають продукти через роботу с/г підприємств на генераторах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В Україні вартість продуктів зросте на рівні близько 3-5% через роботу с/г підприємств на генераторах. Про це в ефірі національного марафону розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає УНН.
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Щодо перебоїв із електроенергією на виробництвах, то, за словами Тараса Висоцького, у багатьох випадках вони є доволі критичними.
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«Ми маємо декілька стратегій: одна з них – це забезпечити виробництва генераторами. Також Міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли», – наголосив перший заступник Міністра.
Щодо того, як вплине на собівартість виробництва робота підприємств с/г на генераторах, Тарас Висоцький зазначив, що подорожчання буде незначним.
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«Ми порахували, що підвищення коливатиметься на рівні близько 3-5%. Важливо, суттєвого зменшення виробництва за ці кілька місяців не відбувалося. Це є підтвердженням, що більшість аграріїв переналаштувались на роботу в скрутних умовах і продовжують працювати», – резюмував Тарас Висоцький.
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