Ціни на продукти харчування сповільнили зростання - у Нацбанку назвали причини

Деталі

Інфляція залишилася високою (26,5% р/р у листопаді порівняно з 26,6% у жовтні) через наслідки повномасштабної війни росії проти України, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництва, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, дефіцит електроенергії.

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«Ціни на продукти харчування сповільнили зростання під впливом розширення пропозиції овочів борщового набору, фруктів та круп. Додатковий ефект також мали слабкий споживчий попит, у тому числі унаслідок відключення електроенергії, стабілізація готівкового курсу гривні та інфляційних очікувань, а також подальша деокупація територій, зокрема Херсонської області. Це переважило вплив від зростання виробничих витрат, зокрема унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури», - йдеться у звіті НБУ.

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