Цены на продукты питания замедлили рост - в Нацбанке назвали причины

Детали

Инфляция осталась высокой (26,5% г/г в ноябре по сравнению с 26,6% в октябре) из-за последствий полномасштабной войны россии против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производства, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных издержек бизнеса, дефицит электроэнергии.

Цитата

«Цены на продукты питания замедлили рост под влиянием расширения предложения овощей борщового набора, фруктов и круп. Дополнительный эффект также имел слабый потребительский спрос, в том числе вследствие отключения электроэнергии, стабилизация наличного курса гривны и инфляционных ожиданий, а также дальнейшая деоккупация территорий, в частности Херсонской области. Это перевесило влияние роста производственных затрат, в частности вследствие обстрелов энергетической инфраструктуры», - говорится в отчете НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие продукты подорожали за время войны больше всего: ответ эксперта