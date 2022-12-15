Цены на продукты питания замедлили рост - в Нацбанке назвали причины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Инфляция в ноябре (26,5% г/г) осталась практически на уровне октября, отражая эффект, в частности, от расширения предложения продуктов питания, а также ряда других факторов. Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь, передает УНН.
Детали
Инфляция осталась высокой (26,5% г/г в ноябре по сравнению с 26,6% в октябре) из-за последствий полномасштабной войны россии против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производства, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных издержек бизнеса, дефицит электроэнергии.
Цитата
«Цены на продукты питания замедлили рост под влиянием расширения предложения овощей борщового набора, фруктов и круп. Дополнительный эффект также имел слабый потребительский спрос, в том числе вследствие отключения электроэнергии, стабилизация наличного курса гривны и инфляционных ожиданий, а также дальнейшая деоккупация территорий, в частности Херсонской области. Это перевесило влияние роста производственных затрат, в частности вследствие обстрелов энергетической инфраструктуры», - говорится в отчете НБУ.
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